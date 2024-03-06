Здоровье 06 марта 2024, 13:40 Терапевт Чиркова: при раке желудка у человека возникает отвращение к мясной продукции

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Врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что отвращение человека к мясной продукции может указывать на рак желудка. Это один из первых симптомов, говорящих о появлении недуга.

Как уточнила медик, нежелание есть мясо также может проявляться проблемами в других органах.

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«Нежелание есть мясо встречается при ряде проблем с печенью, а также при сильных стрессах и клинической депрессии. При беременности этот симптом говорит о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом», — пояснила Чиркова.

Человеку, который не был на бойне, но в какой-то момент начал испытывать отвращение к мясу, следует посетить врача.