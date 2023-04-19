Здоровье 19 апреля 2023, 13:51 Терапевт Чиркова посоветовала отказаться от шоколада и фастфуда перед сном

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Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, что употребление на ночь фастфуда или шоколада провоцирует выработку кислоты в желудке, из-за чего может возникнуть изжога. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Перед сном также стоит отказаться от острой пищи и от кофе.

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«Специи перед сном также вызывают изжогу. Кофеин содержится не только в кофе, но и в шоколаде, и оказывает возбуждающее действие на нервную систему, что повышает риск бессонницы», — сказала медик.

Самым оптимальным ужином станут свежие овощи. Чиркова напомнила, что еда перед сном способствует ожирению, заболеваниям органов ЖКТ и развитию усталости.