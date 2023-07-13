Здоровье 13 июля 2023, 14:24 Терапевт Чиркова посоветовала обработать рану водой или спиртным, если рядом нет аптечки

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Если человек поранился на пляже или во время отдыха на природе и при себе нет аптечки, можно обойтись подручными средствами. Об этом News.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

По ее словам, для начала нужно промыть рану чистой водой. Также можно обработать ее спиртным. Но выбирать лучше то, в котором нет примесей или их количество минимально. Еще можно обратиться за помощью к владельцам машин, у них нередко есть аптечки.

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Кроме того, не стоит преуменьшать серьезность пореза. При сильном кровотечении, глубоком повреждении или нестерпимой боли нужно вызвать скорую.

«Даже маленький порез может привести к большим проблемам, вплоть до сепсиса — заражения крови, ведущего к летальному исходу. И вероятность подхватить столбняк выше в несколько раз, если вы никогда не делали прививки или не обновляли ее раз в пять лет», — рассказала Ольга Чиркова.

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