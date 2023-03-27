27 марта 2023, 14:45
Терапевт Чиркова перечислила продукты, наиболее вредные для желудка
Терапевт Чиркова: мясо, алкоголь и газировка представляют наибольшую угрозу желудку
Врач-терапевт Ольга Чиркова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что хуже всего желудок переносит жареное мясо, крепкий алкоголь и сладкие продукты, особенно газированную воду.
Для желудка жареное и копченое мясо является одним из самых вредных продуктов, поскольку содержит много канцерогенов.
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«Вредны для желудка те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую. Поэтому одним из самых вредных продуктов является жареное и копченое жирное мясо, колбасные изделия», — сказала Чиркова.
Алкоголь опасен тем, что может спровоцировать ожоги слизистой желудка, а сладкая пища вызывает брожение и вздутие живота, а также замедляет процессы пищеварения. Сладкая газировка образует пузырьки углекислого газа.
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