Здоровье 27 марта 2023, 14:45 Терапевт Чиркова перечислила продукты, наиболее вредные для желудка Терапевт Чиркова: мясо, алкоголь и газировка представляют наибольшую угрозу желудку

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Врач-терапевт Ольга Чиркова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что хуже всего желудок переносит жареное мясо, крепкий алкоголь и сладкие продукты, особенно газированную воду.

Для желудка жареное и копченое мясо является одним из самых вредных продуктов, поскольку содержит много канцерогенов.

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«Вредны для желудка те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую. Поэтому одним из самых вредных продуктов является жареное и копченое жирное мясо, колбасные изделия», — сказала Чиркова.

Алкоголь опасен тем, что может спровоцировать ожоги слизистой желудка, а сладкая пища вызывает брожение и вздутие живота, а также замедляет процессы пищеварения. Сладкая газировка образует пузырьки углекислого газа.