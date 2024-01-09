09 января 2024, 13:55
Терапевт Чиркова напомнила, что при травмах спины человека нельзя перемещать
Если человек получил травму спины, крайне важно не усугубить ее неправильными действиями. Об этом News.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.
Она напомнила, что травмированного человека ни в коем случае нельзя перемещать самостоятельнно. Особенно, если он жалуется на потерю чувствительности в конечностях. В этом случае нужно как можно скорее позвонить в скорую и дожидаться врачей.
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«До приезда скорой ни в коем случае нельзя пострадавшего двигать и даже шевелить. Необходимо подложить что-то под голову, укрыть, чтобы защитить от холода, и контролировать состояние», — отметила Чиркова.
Врачи
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