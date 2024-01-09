Здоровье 09 января 2024, 13:55 Терапевт Чиркова напомнила, что при травмах спины человека нельзя перемещать

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Если человек получил травму спины, крайне важно не усугубить ее неправильными действиями. Об этом News.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

Она напомнила, что травмированного человека ни в коем случае нельзя перемещать самостоятельнно. Особенно, если он жалуется на потерю чувствительности в конечностях. В этом случае нужно как можно скорее позвонить в скорую и дожидаться врачей.

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«До приезда скорой ни в коем случае нельзя пострадавшего двигать и даже шевелить. Необходимо подложить что-то под голову, укрыть, чтобы защитить от холода, и контролировать состояние», — отметила Чиркова.

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