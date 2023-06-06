Здоровье 06 июня 2023, 15:57 Терапевт Чиркова: если ребенок проглотил песок, ему необходимы обильное питье и сорбент

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Терапевт Ольга Чиркова посоветовала родителям не впадать в панику, если ребенок проглотил немного песка. О том, что делать в таких ситуациях, она рассказала в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в первую очередь ребенку необходимо обеспечить обильное питье. Затем ему следует прополоскать рот и дать выпить препараты с сорбентами.

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Терапевт отметила, что через неделю рекомендуется сдать анализ на наличие гельминтов, в случае ухудшения состояния ребенка нужно показать врачу.