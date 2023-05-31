Здоровье 31 мая 2023, 11:17 Терапевт Чернышова заявила, что отказ от курения улучшает дыхательную функцию за пару месяцев

Читать 360tv в

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, каким образом отказ от курения может изменить жизнь человека. По ее словам, бывший курильщик буквально через пару месяцев начинает чувствовать иначе вкусы и запахи, кроме того, у него улучшается дыхательная функция.

«Если он откажется от сигарет, то буквально через несколько дней чувствительность возвращается. То есть еда становится гораздо вкуснее и лучше можно ощущать запахи», — сообщила медик.

Реклама

При отказе от сигарет у человека улучшается общее самочувствие. К нему быстро возвращается чувство бодрости, повышается выносливость, добавила Чернышова.

В среду, 31 мая, во всем мире празднуют День без табака. Дату установила Всемирная организация здравоохранения.