Здоровье 03 мая 2023, 12:11 Терапевт Чернышова сообщила, что легко появляющиеся синяки могут указывать на хрупкость сосудов у пожилых

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с изданием «Москва 24» заявила, что легко появляющиеся на теле синяки могут свидетельствовать о хрупкости сосудов у пожилых людей.

«То есть если человек даже слегка задел что-то и сразу же при любом таком прикосновении на коже возникает синяк, надо на это обратить внимание», — сообщила Чернышова.

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Чаще всего проблемы с сосудами возникают у гипертоников, так как высокое артериальное давление негативно влияет на состояние сосудистой стенки.

Опасность хрупкости сосудов заключается в том, что со временем у человека может возникнуть инсульт, если какой-то из сосудов внезапно лопнет в головном мозге. В том случае, если человек на теле часто видит синяки, врач порекомендовала обратиться к специалисту.