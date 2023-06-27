Здоровье 27 июня 2023, 13:35 Терапевт Чернышова: риску перелома шейки бедра наиболее подвержены пожилые люди

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Чаще всего с переломами шейки бедра сталкиваются пожилые люди из-за снижения плотности костной ткани. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в зоне особого риска находятся пожилые женщины с маленьким весом. Для профилактики переломов пенсионерам рекомендуется придерживаться правильного питания и вести активный образ жизни.

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Также врач отметила, что поддержать здоровье костей можно благодаря употреблению продуктов, богатых кальцием.