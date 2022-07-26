Терапевт Чернышова рассказала, кому опасно заниматься спортом

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, кому нужно с осторожностью подходить к спорту, чтобы не пострадать от больших физических нагрузок. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, профессиональные занятия спортом требуют разрешения от врача. В противном случае они могут закончиться летальным исходом.

«Нужно понимать, что даже здоровый человек имеет свой уровень выносливости. Если заниматься профессиональным спортом без должной подготовки, это может закончиться печально. Мы знаем немало случаев, когда профессиональные спортсмены умирали из-за остановки сердца. Хотя были полностью здоровы и проходили регулярные профилактические осмотры. Все должно быть в меру», — отметила терапевт.

Она добавила, что перед началом тренировок стоит обязательно пройти обследование и получить разрешение от специалистов. В первую очередь стоит сделать электрокардиографию.

«ЭКГ детально расскажет о состоянии здоровья сердца и поможет предотвратить развитие уже имеющихся заболеваний. Когда врач убедится в отсутствии противопоказаний, можно начинать тренировки с минимальной нагрузки. А если у вас обнаружат сердечно-сосудистые заболевания, то сначала необходимо их вылечить», — резюмировала Чернышова.