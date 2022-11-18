Здоровье 18 ноября 2022, 21:47 Терапевт Чернышова напомнила, что горячий душ нельзя принимать при боли в сердце и высокой температуре

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Терапевт Надежда Чернышова рассказала, что боли в сердце и высокие температура или давление являются противопоказаниями для приема горячего душа. Об этом сообщил сайт «Москва 24».

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По данным Pravda.Ru, водные процедуры только усугубят состояние. Люди с гипертонией или заболеваниями сердечно-сосудистой системы отмечают ухудшение самочувствия после контакта с горячей водой. Также от нее повышается температура тела.