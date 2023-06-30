Здоровье 30 июня 2023, 12:46 Терапевт Чернышова призвала пожилых не отказываться от мяса, чтобы не потерять мышцы

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Мясо является основным источником белка, а с возрастом он начинает расходоваться быстрее. Поэтому пожилым не стоит от него отказываться. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она объяснила, что без мяса возрастает риск сломать шейку бедра. А это очень частая травма у пожилых, после которой они зачастую не восстанавливаются до конца.

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«Если пожилой человек отказывается от мяса или не получает достаточное количество белка с другой пищей, то начинает терять мышцы. Рано или поздно это приводит к появлению шаткости в походке, на обычные действия приходится тратить больше усилий», — подчеркнула врач.

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