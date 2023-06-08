Здоровье 08 июня 2023, 15:38 Терапевт Чернышова объяснила, почему опасно подолгу находиться под кондиционером Терапевт Чернышова: бактерии в кондиционере могут стать причиной развития пневмонии

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что неочищенный кондиционер, а именно скопившееся в нем бактерии, могут стать причиной развитием пневмонии.

Бактерии под названием легионелла вызывают тяжелую форму этой болезни.

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«Если кондиционер долго не чистить, не следить за его состоянием, в нем могут размножаться бактерии, например легионелла, которая вызывает тяжелую пневмонию, то есть воспаление легких», — сообщила медик.

Кондиционер опасен не только размножением бактерией, но и резкими перепадами температур. Если разница в температуре на улице и в кондиционированном помещении составляет больше пяти градусов, то можно легко простудиться, добавила Чернышова.