Терапевт Чернышова назвала стресс и перемены погоды частыми причинами скачков давления | 360°

Все новости

Подмосковье

06 октября 2022, 16:44

Службу поддержки семей с детьми-инвалидами создадут в МГОУ

Важное

06 октября 2022, 16:43

Российские ПВО сбили пять ракет HIMARS при попытке обстрелять Антоновский мост в Херсоне

Реклама

Общество

06 октября 2022, 16:37

Число умных гаджетов в квартирах москвичей выросло до 10

Знаменитости

06 октября 2022, 16:36

Татьяну Тарасову госпитализировали

Общество

06 октября 2022, 16:30

Депутат призвал воспитывать в детях Донбасса любовь к России

Общество

06 октября 2022, 16:26

Кафе Моргенштерна оштрафовали на миллионы из-за работы нелегальных мигрантов — СМИ

Подмосковье

06 октября 2022, 16:24

Пассажиры сэкономили шесть миллионов рублей при оплате картой «Мир» в автобусах Подмосковья за месяц

Общество

06 октября 2022, 16:23

Линия фронта в Херсонской области стабилизировалась

Эксклюзив

06 октября 2022, 16:21

«Территорию забрали — надо защищать». Мобилизованный россиянин — о целях спецоперации

Здоровье

06 октября 2022, 15:52

Терапевт Чернышова назвала стресс и перемены погоды частыми причинами скачков давления

Читать 360tv в

Терапевт Надежда Чернышова рассказала, из-за чего могут случаться скачки давления. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

По данным газеты «Известия», у людей со склонностью к гипертонии это может происходить в результате перемены погоды. Кроме того, перепады давления провоцируют сильный стресс.

Реклама

Еще одна распространенная причина — постковидный синдром. Из-за инфекции может «может разбалансироваться регулировка артериального давления», — пояснила врач.

Реклама

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама