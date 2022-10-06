Терапевт Чернышова назвала стресс и перемены погоды частыми причинами скачков давления | 360°

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Подмосковье
06 октября 2022, 16:44
Службу поддержки семей с детьми-инвалидами создадут в МГОУ
Важное
06 октября 2022, 16:43
Российские ПВО сбили пять ракет HIMARS при попытке обстрелять Антоновский мост в Херсоне
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Общество
06 октября 2022, 16:37
Число умных гаджетов в квартирах москвичей выросло до 10
Знаменитости
06 октября 2022, 16:36
Татьяну Тарасову госпитализировали
Общество
06 октября 2022, 16:30
Депутат призвал воспитывать в детях Донбасса любовь к России
Общество
06 октября 2022, 16:26
Кафе Моргенштерна оштрафовали на миллионы из-за работы нелегальных мигрантов — СМИ
Подмосковье
06 октября 2022, 16:24
Пассажиры сэкономили шесть миллионов рублей при оплате картой «Мир» в автобусах Подмосковья за месяц
Общество
06 октября 2022, 16:23
Линия фронта в Херсонской области стабилизировалась
Эксклюзив
06 октября 2022, 16:21
«Территорию забрали — надо защищать». Мобилизованный россиянин — о целях спецоперации