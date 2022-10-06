Терапевт Чернышова назвала стресс и перемены погоды частыми причинами скачков давления | 360°

Здоровье 06 октября 2022, 15:52 Поделиться Telegram

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Viber Терапевт Чернышова назвала стресс и перемены погоды частыми причинами скачков давления

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Терапевт Надежда Чернышова рассказала, из-за чего могут случаться скачки давления. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

По данным газеты «Известия», у людей со склонностью к гипертонии это может происходить в результате перемены погоды. Кроме того, перепады давления провоцируют сильный стресс.

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Еще одна распространенная причина — постковидный синдром. Из-за инфекции может «может разбалансироваться регулировка артериального давления», — пояснила врач.

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