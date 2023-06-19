Здоровье 19 июня 2023, 13:58 Терапевт Чернышова назвала одышку и упадок сил признаками низкого гемоглобина у пожилых людей

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Ухудшение памяти, усиленная одышка и повышенная утомляемость могут сигнализировать о дефиците железа в организме пожилых людей. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, при низком гемоглобине из-за нехватки кислорода в крови у пенсионеров затормаживаются умственные способности. Также симптомами дефицита железа являются ухудшение общего самочувствия и упадок сил.

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Врач порекомендовала пожилым людям сдавать общий анализ крови раз в год в профилактических целях. .