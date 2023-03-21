Здоровье 21 марта 2023, 15:22 Терапевт Чернышова дала советы, как правильно одеваться в марте Терапевт Чернышова: те, кто, одевается слишком легко, как правило, переохлаждаются

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Врач-терапевт Надежда Чернышева дала советы россиянам, как правильно одеваться в марте, чтобы не заработать простудные или вирусные заболевания. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Как заметила специалист, в марте очень легко переохладиться, поскольку погода довольно переменчива.

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«Сейчас очень активны вирусы, которые вызывают острые респираторные недуги. Нынешние погодные условия — температурные перепады, промозглость, дожди и временами солнце — подходящие условия для распространения возбудителей ОРВИ», — сообщила терапевт.

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Она посоветовала следить за прогнозом погоды, подбирать в период дождей непромокаемую обувь и ту одежду, которая спасет от холода. Также Чернышова порекомендовала иметь с собой запасную пару обуви на случай, если ноги все же промокли.