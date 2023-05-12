Здоровье 12 мая 2023, 16:23 Терапевт Чернышова дала советы, как побороть хроническую усталость Терапевт Чернышова: при хронической усталости поможет перестройка графика работы

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с журналистами «Абзаца» рассказала, какие действия помогут побороть хроническую усталость. В первую очередь, специалист порекомендовала пересмотреть рабочий график и перестать тревожиться по пустякам.

Она объяснила, что чаще всего хронической усталости подвержены люди, которые ко всему относятся максимально дотошно.

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«При хронической усталости необходимы специальные методы санаторно-курортного лечения, консультации врача, перестройка графика работы, чтобы избегать переутомления. Больше других этому подвержены ответственные люди, тревожные, слишком пунктуальные, дотошные, которые не могут вовремя остановиться», — сообщила Чернышова.

Врач порекомендовала гулять в парке за пару часов до сна, добавить в свою ежедневную активность пробежки, плавание и спортивный зал. Если физическая активность не помогает, стоит обратиться за консультацией к неврологу, резюмировала специалист.