Терапевт Чернышева рассказала, о чем могут сигнализировать отеки

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что иногда отеки могут подавать сигнал человеку о наличии в организме серьезного заболевания. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Например, они могут сообщать о хронических заболеваниях почек или сердечной недостаточности, поскольку жидкость плохо выводится из организма.

На наличие отеков указывают следы от носков и чулок на голенях, а также припухлости вокруг глаз. Если такая проблема существует длительное время, необходимо показаться специалисту, сообщило ИА НСН.

«Нужно сходить к врачу, сдать общий анализ крови и мочи. Если это повторяется систематически без очевидных причин, то нужно выяснять, в чем дело. Может быть, нарушена функция щитовидной железы, почек или сердца. Нужно комплексно обследоваться, все это надо делать в содружестве со своим терапевтом», — предложила Чернышова.

Врач подчеркнула, что не стоит забывать о ежедневной норме употребления воды, однако ее переизбыток может также навредить организму. Нарушается концентрация солей, а низкая концентрация минералов в крови вызывает тяжелые состояния вплоть до остановки сердца.