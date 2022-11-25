Здоровье 25 ноября 2022, 11:16 Терапевт Черняева заявила, что привычки времен «бурной молодости» с годами необходимо менять

Читать 360tv в

Врач-терапевт Мария Черняева в разговоре с радиостанцией Sputnik заявила, что привычки времен «бурной молодости» с годами необходимо менять. Она имеет в виду смену рациона и образа жизни, начиная с 40 лет.

Специалист отметила, что в этом возрасте замедляются метаболические процессы и хуже начинают выводиться из организма вредные вещества.

Реклама

«То есть среднестатистическому человеку после 40 лет надо перестраивать рацион и образ жизни», — добавила Черняева.

Реклама

По ее словам, врачи отмечают у 40-летних пациентов нарушение метаболизма из-за плохой еды, головные боли и отечность — из-за приема алкоголя.

«Хуже начинают усваиваться продукты, то есть мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, например, не можем спокойно сходить на шашлыки», — резюмировала Черняева.