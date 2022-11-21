Здоровье 21 ноября 2022, 13:29 Терапевт Бурнацкая объяснила, как пасмурная погода отражается на здоровье Терапевт Бурнацкая: нехватка солнечного света отражается на сердце и сосудах

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Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Светлана Бурнацкая в разговоре с РИАМО объяснила, каким образом пасмурная погода влияет на здоровье.

В первую очередь из-за нехватки солнечного света страдает иммунная система, а также сердце и сосуды.

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«Серотонин — гормон, регулирующий циклы сна и бодрствования, способствует положительным эмоциям. При недостатке солнечного света серотонина организмом вырабатывается меньше, наши биологические часы сбиваются», — добавила врач.

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Также снижается выработка витамина D и нарушается усвоение кальция. В связи с этим у многих людей наблюдается ломкость волос и ногтей, проблемы с кожей.

В пасмурную погоду вырабатывается меньше дофамина — так называемого гормона счастья. Из-за этого людям чаще хочется есть сладкие и вредные продукты.