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    18 марта 2022, 15:03

    Терапевт Буланова заявила, что определить состояние здоровья можно по объему талии

    Оксана Лавнюженко

    Врач-терапевт, аспирант кафедры нормальной физиологии ИГМА Ольга Буланова рассказала, что внешний вид человека может рассказать, в каком состоянии находится его организм. Даже объем талии может указывать на некоторые проблемы. Об этом написал сайт NVL.

    Терапевт Буланова заявила, что определить состояние здоровья можно по объему талии

    Окружность талии у женщин не должна превышать 80 сантиметров, а у мужчин максимальный показатель должен быть равен 92 сантиметрам. Если человек видит отклонения от нормы, ему необходимо обратиться к врачу, сообщило издание «ПолитЭксперт».

    Также о нормальном состоянии здоровья говорят гладкие и ровные ногти, чистая кожа и румянец на щеках.

    Для того, чтобы здоровье оставалось на должном уровне, Буланова советует регулярно посещать лечащего врача, своевременно сдавать анализы и проходить диспансеризацию.

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