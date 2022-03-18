Терапевт Буланова заявила, что определить состояние здоровья можно по объему талии

Врач-терапевт, аспирант кафедры нормальной физиологии ИГМА Ольга Буланова рассказала, что внешний вид человека может рассказать, в каком состоянии находится его организм. Даже объем талии может указывать на некоторые проблемы. Об этом написал сайт NVL.

Окружность талии у женщин не должна превышать 80 сантиметров, а у мужчин максимальный показатель должен быть равен 92 сантиметрам. Если человек видит отклонения от нормы, ему необходимо обратиться к врачу, сообщило издание «ПолитЭксперт».

Также о нормальном состоянии здоровья говорят гладкие и ровные ногти, чистая кожа и румянец на щеках.

Для того, чтобы здоровье оставалось на должном уровне, Буланова советует регулярно посещать лечащего врача, своевременно сдавать анализы и проходить диспансеризацию.

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