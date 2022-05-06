Терапевт Божко рассказала, почему при коронавирусе может пропасть чувствительность к боли

Терапевт Светлана Божко рассказала, что коронавирус может привести к нарушению болевой чувствительности. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Она отметила, что это является симптомом постковидного синдрома. Чаще всего возникает повышенная чувствительность к боли, но бывает и обратная ситуация.

Основные причины подобного явления — это плохое кровообращение в конечностях или поражение глиальных клеток вокруг нервных волокон.