Здоровье 28 декабря 2022, 14:54 Терапевт Бобыкина рассказала, как помочь человеку при переохлаждении Терапевт Бобыкина посоветовала не использовать горячую воду при переохлаждении

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В случае переохлаждения использование спирта, горячей воды или снега может быть опасным для здоровья. Такой информацией поделилась врач-терапевт Инна Бобыкина. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснила, что при охлаждении согревать тело стоит постепенно при комнатной температуре. Нельзя сразу опускать руки или ноги под горячую воду или же растирать их снегом.

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Если вы обнаружили человека без сознания на улице, важно незамедлительно вызвать скорую помощь. До приезда медиков необходимо отвести человека в теплое помещение и снять с него мокрую одежду.

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