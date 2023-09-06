Здоровье 06 сентября 2023, 13:37 Терапевт Беляева рассказала, что в осенний период чаще всего обостряются аллергии и инфекции

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Врач общей практики Мария Беляева в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня»сообщила, что с наступлением осени чаще всего обостряются различные инфекции и аллергии.

Люди, имеющие хронические заболевания, также могут почувствовать обострения.

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«В начале осени также обостряются аллергии и инфекции. Причем как вирусной, так и бактериальной природы», — процитировал сайт kp.ru медика.

Дают о себе знать и эмоциональные заболевания, такие как депрессия, апатия и перепады настроения. Врач порекомендовала в случае ухудшения самочувствия обращаться к специалисту.