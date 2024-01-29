Здоровье 29 января 2024, 18:59 Терапевт Баранова заявила, что курение является одной из главных причин разрушения сосудов

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Курение по-прежнему остается одной из главных причин, которые провоцируют разрушение сосудов. Об этом «Российской газете» рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова.

Она объяснила, что увлечение табаком почти вдвое увеличивает вероятность развития болезни сердца. Как добавили «Известия», также растет риск инфаркта миокарда.

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«Никотин и смолы сначала попадают в дыхательные пути курильщиков, а затем проникают в систему кровообращения, что в два раза увеличивают риск гибели участка сердечной мышцы», — подчеркнула врач.

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