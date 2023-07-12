12 июля 2023, 16:50
Терапевт Авербах порекомендовал съедать не более двух-трех кусков арбуза за раз
Арбуз не может навредить здоровому человеку, поскольку состоит практически из одной воды. Однако это не означает, что за день можно съедать целую ягоду, сообщил «ФедералПресс» врач-терапевт Лев Авербах.
По словам медика, оптимальным количеством будет два-три куска за день. То же самое касается и дынь.
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Перед употреблением врач порекомендовал хорошо промыть плод и нарезать его чистым ножом.
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