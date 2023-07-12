Здоровье 12 июля 2023, 16:50 Терапевт Авербах порекомендовал съедать не более двух-трех кусков арбуза за раз

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Арбуз не может навредить здоровому человеку, поскольку состоит практически из одной воды. Однако это не означает, что за день можно съедать целую ягоду, сообщил «ФедералПресс» врач-терапевт Лев Авербах.

По словам медика, оптимальным количеством будет два-три куска за день. То же самое касается и дынь.

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Перед употреблением врач порекомендовал хорошо промыть плод и нарезать его чистым ножом.