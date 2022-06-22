Терапевт Ашихмин рассказал, какие продукты стимулируют работу мозга

Мозг — орган, который отвечает за всю работу организма, поэтому очень важно поддерживать его, в том числе с помощью правильного питания. Какие продукты стимулируют работу мозга, в эфире радио Sputnik рассказал врач-терапевт Ярослав Ашихмин.

«Давайте выделим омега-3 жирные кислоты и содержащую их рыбу. Нужно постоянно обогащать рацион омега-3 жирными кислотами либо из источников естественных — продуктов питания, либо использовать добавки. Также овощи и фрукты стимулируют работу мозга», — сказал врач.

Он отметил, что очень полезна для мозга система интервального голодания.

Есть продукты и напитки, которые помогают временно повысить производительность мозга. Например, это крепкий чай и кофе, а также горький шоколад.

«До четырех чашек кофе в день считаются безопасной нормой. По чаю нет таких норм, он более безопасен, его можно употреблять, сколько нравится. Шоколад — тоже один из видов функционального питания, он положительно воздействует на работу мозга, оптимальным уровнем считается 50 граммов в неделю», — отметил Ашихмин.