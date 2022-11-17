Здоровье 17 ноября 2022, 13:44 Терапевт Асанов заявил, что правильный сон поможет похудеть без диет

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Терапевт Тимур Асанов рассказал, что для похудения не обязательно сидеть на жестких диетах. Достаточно правильного сна, сообщило издание NEWS.ru.

По данным ИА Nation News, важно спать не меньше восьми часов и ложиться не позже 22:00.

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«Именно с этого часа начинается выработка гормона сна — мелатонина. Он очень важен для здорового метаболизма», — пояснил Асанов.

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Он добавил, что засыпать и просыпаться следует в одно и то же время, даже в выходные дни.