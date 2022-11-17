17 ноября 2022, 13:44
Терапевт Асанов заявил, что правильный сон поможет похудеть без диет
Терапевт Тимур Асанов рассказал, что для похудения не обязательно сидеть на жестких диетах. Достаточно правильного сна, сообщило издание NEWS.ru.
По данным ИА Nation News, важно спать не меньше восьми часов и ложиться не позже 22:00.
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«Именно с этого часа начинается выработка гормона сна — мелатонина. Он очень важен для здорового метаболизма», — пояснил Асанов.
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Он добавил, что засыпать и просыпаться следует в одно и то же время, даже в выходные дни.
Врачи
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