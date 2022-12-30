30 декабря 2022, 15:37
Терапевт Асанов рассказал, почему новогодняя ночь вредна для здоровья
Терапевт Асанов: разное время для сна ослабляет иммунитет особенно у стариков и детей
Терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал, чем именно вредна для здоровья новогодняя ночь.
По словам медика, в новогоднюю ночь сбивается режим сна, а это, в свою очередь, ослабляет иммунитет, особенно у взрослых людей и детей.
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«Это ослабляет иммунитет, вредно для физической формы, не говоря уже о состоянии здоровья, особенно людей старшего поколения и маленьких детей. Кроме того, после „веселой ночи“, скорее всего, вы будете себя не очень хорошо чувствовать», — добавил врач.
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Он также посоветовал 31 декабря есть легкие блюда, которые не нагружают организм. Тогда человек сможет уснуть быстрее.
Новый год
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