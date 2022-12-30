Здоровье 30 декабря 2022, 15:37 Терапевт Асанов рассказал, почему новогодняя ночь вредна для здоровья Терапевт Асанов: разное время для сна ослабляет иммунитет особенно у стариков и детей

Читать 360tv в

Терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал, чем именно вредна для здоровья новогодняя ночь.

По словам медика, в новогоднюю ночь сбивается режим сна, а это, в свою очередь, ослабляет иммунитет, особенно у взрослых людей и детей.

Реклама

«Это ослабляет иммунитет, вредно для физической формы, не говоря уже о состоянии здоровья, особенно людей старшего поколения и маленьких детей. Кроме того, после „веселой ночи“, скорее всего, вы будете себя не очень хорошо чувствовать», — добавил врач.

Реклама

Он также посоветовал 31 декабря есть легкие блюда, которые не нагружают организм. Тогда человек сможет уснуть быстрее.