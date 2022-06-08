Терапевт Асанов рассказал о пользе кефира

Терапевт Тимур Асанов рассказал, что кефир имеет множество полезных свойств. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он отметил, что если выпить стакан этого напитка с утра, организм получит энергию на весь день.

«Начало дня со стакана кефира способствует улучшению аппетита, налаживает работу нервной системы и даже устраняет неприятный запах изо рта после сна», — уточнил Асанов.

По вечерам кефир помогает пищеварению и способствует усвоению организмом полезных микроэлементов.

«Кроме этого, порция нежирного кефира, употребленного не позднее 20:00, утоляет чувство голода, и в дальнейшем способствует крепкому и спокойному сну», — добавил врач.

Он отметил, что у этого напитка есть и противопоказания. Его не стоит пить при гастрите, язве, колите, некоторых заболеваниях мочеполовой системы и при непереносимости молочных продуктов.

Также Асанов рассказал, что важно смотреть на срок годности кефира. Если он больше 20 дней, то в напитке не осталось полезных бактерий.