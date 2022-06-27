Терапевт Асанов рассказал, какая еда помогает спастись от жары

Некоторые продукты помогают легче переносить высокие температуры. Что стоит употреблять летом, рассказал врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, в первую очередь стоит употреблять как можно больше жидкости. Однако есть необычный продукт, помогающий бороться с высокими температурами.

«Хотя в период жары главное желание организма — охладиться, как ни странно, основным помощником ему в этом станет перец чили. Дело в том, что острый перец стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, что охлаждает тело» — пояснил терапевт.

Однако, по словам эксперта, во всем необходимо знать меру. Злоупотреблять острой едой не стоит. Кроме того, не стоит есть такие блюда людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Охладиться также помогают брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей, лесные ягоды благодаря высокому содержанию жидкости в своем составе. Мята же способна вызывать ощущение прохлады. В холодную воду стоит добавить эту траву, а также ломтик огурца — напиток получится полезным и освежающим.