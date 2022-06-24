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    24 июня 2022, 17:11

    Терапевт Асанов назвал оптимальное количество мороженого для организма

    Дарья Морозова

    Терапевт Тимур Асанов рассказал, почему не стоит злоупотреблять мороженым. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

    Терапевт Асанов назвал оптимальное количество мороженого для организма

    По данным сайт «Экономика сегодня», в этом продукте избыток сахара, который не полезен для здоровья. Из-за сахара повышается уровень инсулина в крови, а также он способствует развитию опухолей в организме.

    «Здоровый человек с нормальным весом вполне может есть его два-три раза в неделю. А если у вас есть проблемы со здоровьем, то побаловать себя порцией мороженого можно не чаще раза в семь дней», — заключил Асанов.

    Он отметил, что именно злоупотребление десертами является одной из причин повышения количества пациентов с онкологией. Кроме того, это может спровоцировать ожирение.

    Ранее диетолог Маргарита Будасси рассказала, какое мороженое самое полезное. По ее словам, в составе этого продукта должно быть как можно меньше ингредиентов. В идеале их количество должно ограничиваться цельным или сухим молоком, яичным желтком или сливочным маслом, а также сахаром или сиропом.