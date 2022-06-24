Терапевт Асанов назвал оптимальное количество мороженого для организма

Терапевт Тимур Асанов рассказал, почему не стоит злоупотреблять мороженым. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По данным сайт «Экономика сегодня», в этом продукте избыток сахара, который не полезен для здоровья. Из-за сахара повышается уровень инсулина в крови, а также он способствует развитию опухолей в организме.

«Здоровый человек с нормальным весом вполне может есть его два-три раза в неделю. А если у вас есть проблемы со здоровьем, то побаловать себя порцией мороженого можно не чаще раза в семь дней», — заключил Асанов.

Он отметил, что именно злоупотребление десертами является одной из причин повышения количества пациентов с онкологией. Кроме того, это может спровоцировать ожирение.

Ранее диетолог Маргарита Будасси рассказала, какое мороженое самое полезное. По ее словам, в составе этого продукта должно быть как можно меньше ингредиентов. В идеале их количество должно ограничиваться цельным или сухим молоком, яичным желтком или сливочным маслом, а также сахаром или сиропом.