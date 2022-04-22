Терапевт Арсеньев рассказал, какие продукты противопоказаны при болезнях печени

Терапевт Антон Арсеньев перечислил продукты, которые не следует употреблять тем, кто страдает заболеваниями печени. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По данным сайта «Свободная пресса», запрещены консервы, копченые продукты, суши и роллы.

«Нельзя десерты (торты, пирожные) с кремом, содержащие шоколад. Никаких майонезов и кетчупов. Исключить жевательную резинку», — подчеркнул Арсеньев.

Врач добавил, что также следует ограничить количество жирной и жареной еды, кофе и газированных напитков.