Терапевт Арсеньев объяснил опасность вируса гепатита С | 360°

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Терапевт Арсеньев объяснил опасность вируса гепатита С

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Заместитель главного врача клиники «РЖД-Медицина» в Иваново Антон Арсеньев в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что вирус гепатита C может долгое время разрушать печень, не приводя к возникновению каких-либо симптомов.

Этот вирус опасен тем, что проникает в клетки, разрушает иммунную систему и очень долго развивается.

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«Гепатит С — серьезное заболевание клеток печени. „Ласковый убийца“ коварен тем, что проникает в клетки печени, обманывает иммунную систему и очень долго развивается, разрушая печень, без клинических проявлений. Организм просто на него не реагирует. Симптомы появляются уже на поздней стадии, когда достаточно большое количество клеток печени уже повреждено», — сообщил Арсеньев.

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Чаще всего вирусом гепатита С заражаются люди, которые ведут асоциальный образ жизни.

«Прежде всего, группа риска — это люди, которые ведут асоциальный образ жизни: те, у кого беспорядочные незащищенные половые связи, и те, кто употребляет инъекционные наркотики. Однако в нее входят и медицинские работники, и люди, которые посещают некачественные тату-салоны или салоны маникюра и педикюра, где не соблюдаются меры безопасности, где все еще используют многоразовые инструменты <…>», — заключил терапевт.

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