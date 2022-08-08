Терапевт Архипова посоветовала не отказываться от красного мяса

Врач-терапевт Татьяна Архипова в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала, к каким последствиям может привести отказ от употребления красного мяса.

По словам медика, красное мясо благоприятно влияет на гемоглобин, сердечно-сосудистую систему, мышцы, суставы и кости.

«Для нормального функционирования человеческому организму необходимы белки, и мясо является основным источником этих веществ. Польза красного мяса давно доказана наукой: сегодня даже дети знают о том, что она повышает гемоглобин, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет мышцы, суставы и кости», — сказала специалист.

Архипова отметила, что красное мясо продлевает молодость кожи, а также улучшает функционирование мозга и нервной системы.

«Сырой продукт богат макро- и микроэлементами, причем большинство из них сохраняется даже после тепловой обработки. Употребляя сочные стейки и бифштексы, мы насыщаем организм не только ценным белком, но и цинком, железом, кальцием, магнием, натрием, калием, фосфором и другими минералами. В красном мясе содержится витамин В12 — он сохраняет красные клетки крови и нервные клетки здоровыми. Ученые Оксфордского университета доказали, что его недостаток может привести к атрофии мозга и развитию слабоумия у пожилых людей», — подытожила врач.