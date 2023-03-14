Здоровье 14 марта 2023, 18:21 Терапевт Анна Ратникова посоветовала витамины для профилактики коронавируса

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Несмотря на то, что тема коронавируса отходит на второй план, само заболевание никуда не ушло, и нужно быть внимательнее к своему здоровью, чтобы не заразиться. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала кандидат медицинских наук, терапевт и кардиолог Анна Ратникова.

По ее словам, очень важно, чтобы организм получал достаточное количество витаминов.

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«Традиционно для профилактики респираторных инфекций мы, конечно, предлагаем селен, цинк, витамин C. Витамин D показал свою клиническую эффективность в данном вопросе», — сказала Анна Ратникова.

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Она добавила, что наиболее распространен сейчас штамм «Омикрон». Его отличает сравнительно короткий инкубационный период и более легкое течение заболевания.

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