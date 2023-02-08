Здоровье 08 февраля 2023, 13:07 Терапевт Анна Постникова рассказала о простых и безопасных способах укрепить иммунитет

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Иммунная система организма очень сложная, но заботиться о ней можно, не прибегая к биологическим добавкам и каким-то волшебным таблеткам. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Анна Постникова.

Она рассказала, что иммунитет не всегда нужно укреплять. Но есть несколько простых способов, которые помогут его поддержать. В первую очередь, стоит начать со сна. Отдыхать нужно семь-девять часов в день, в противном случае страдает защитная функция организма.

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Еще одна важная составляющая — правильное питание и отказ от вредных привычек. Сбалансированный рацион способствует поддержанию функций иммунной системы. Также Анна Постникова посоветовала почаще проветривать и не создавать тепличных условий для организма. Но она подчеркнула, что во всем хорошая умеренность.

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И последнее — это регулярная вакцинация. По словам врача, она поможет уберечь от серьезных последствий заболеваний.