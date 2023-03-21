Здоровье 21 марта 2023, 16:36 Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что есть весной для укрепления иммунитета

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Многие люди весной начинают часто болеть или простывать, это происходит на фоне авитаминоза и общего снижения иммунитета. Об этом Utro.ru рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, нужно начать с питания. Именно из еды можно получить достаточное количество витаминов и полезных веществ, необходимых для укрепления иммунитета. Например, из фруктов врач посоветовал яблоки, бананы и апельсины. Достаточно лишь одного плода в день для получения необходимой дозы витаминов.

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«В большинстве случаев достаточно фруктов и овощей: капуста белокочанная, помидоры в бланшированном виде, огурцы. Сейчас идет пост, и он очень удачно попадает по времени для восстановления организма после зимы. В пост мы убираем белок, который дает гниение и старение. Применение продуктов овощной природы — это защелачивание организма, снижение кислоты», — подчеркнул Андрей Кондрахин.

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