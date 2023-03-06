Здоровье 06 марта 2023, 16:35 Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, какие продукты провоцируют появление целлюлита Unsplash

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Целлюлит возникает при снижении эластичности кожи, что можно скорректировать с помощью питания. Об этом Life рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

По ее словам, укрепить кожу и сделать ее более упругой и эластичной можно с помощью средиземноморской диеты. Она включает в себя большое количество овощей, рыбу, морепродукты, продукты, содержащие клетчатку и омега-3.

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А вот жирную, очень соленую и насыщенную углеводами пищу лучше исключить.

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«Несомненно, неполезными будут продукты быстрого приготовления из-за высокого содержания жира, соусов, быстрых углеводов, например чипсы, бургеры, лапша быстрого приготовления», — рассказала Анастасия Тимощенко.

Она также предостерегла от употребления продуктов со скрытой солью. К ним относятся полуфабрикаты, сосиски, колбасы и хлебобулочные изделия. Также врач рекомендовала исключить роллы, соевый соус и ограничить количество круп в рационе.

Чтобы избавиться от целлюлита нужно не только наладить питание, но и добавить спорт, контрастный душ и лимфодренажный массаж.

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