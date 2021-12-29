Терапевт Алексей Жито рассказал, что нужно делать перед выходом на мороз

Подолгу находиться на улице в мороз опасно из-за риска переохлаждения. Врач-терапевт Алексей Жито рассказал «Пятому каналу», как подготовиться к выходу на улицу в декабре.

Для хорошей терморегуляции перед выходом на улицу нужно есть жирную сытную пищу и выпивать побольше вод, написал kp.ru. Кроме того, врач посоветовал одеваться в несколько слоев одежды.

«Рекомендованного безопасного время нахождения на улице естественно нет — это может быть от нескольких десятков минут до часов. Но в целом все это зависит опять же от состояния организма, от того насколько тепло он одет, заправлен пищей, адекватно гидратирован», — заключил Жито.