Здоровье 20 февраля 2023, 10:46 Терапевт Алексей Хухрев объяснил, когда нельзя бросать пить антибиотики

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Больной должен принимать антибиотики только по назначению врача, потому что есть случаи, когда от лекарств можно отказаться, а есть — когда их обязательно нужно пропить до конца. Об этом радиостанции Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, в 90% случаев больные принимают антибиотики, когда этого делать не нужно. И потом самолечение приводит к ряду неприятных последствий. Во-первых, развивается резистентность, и лекарства просто перестают действовать. Также нарушается работа кишечника, повышается риск возникновения диабета и сердечной недостаточности. Еще один злодей — клостридиальный колит.

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Как отметил врач, если антибиотики не работают, их надо прекращать. От приема лекарств также можно отказаться при выздоровлении. Алексей Хухрев отметил также, что они недействены против вирусов.

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«Но бывают случаи, когда обязательно пропить весь курс антибиотиков, в частности, когда мы лечим от стрептококка, например, от ангины. Там есть стандарт — десять дней антибиотиков, и если прервать лечение раньше, может возникнуть ревматическое поражение сердца в ответ на инфекцию», — сказал Алексей Хухрев.