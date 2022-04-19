Терапевт Алексеева заявила, что овсяная каша полезна при стресса

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что овсяная каша обладает антистрессовым эффектом. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Она объяснила, что в этой каше много витамина В, поэтому она помогает снять стресс. Кроме того, она полезна и при заболеваниях ЖКТ, так как в ней много других веществ, положительно влияющих на организм.

«В овсянке содержится кремний, йод, калий, кобальт, фосфор, большое количество протеинов, способствующих улучшению состояния мышечной массы», — рассказала Алексеева.