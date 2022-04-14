facebook_pixel
    14 апреля 2022, 22:40

    Терапевт Алексеева рассказала, о каких болезнях могут говорить проблемы с глазами

    Дарья Морозова

    Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что проблемы с глазами могут быть симптомами некоторых заболеваний. Об этом сообщила Lenta.ru.

    По данным сайта utro.ru, например, расплывчатое зрение может говорить о начальном этапе диабета. Следует вовремя обратиться к врачу, чтобы срочно выявить точную причину и начать лечение.

    Желтый оттенок белков глаз может быть из-за повышенного в крови билирубина, что означает проблемы с печенью.

    Если глаза постоянно краснеют, причиной может быть аллергия. Следует определить аллергены при помощи анализов и избегать контактов с ними.