Терапевт Алексеева рассказала, о каких болезнях могут говорить проблемы с глазами

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что проблемы с глазами могут быть симптомами некоторых заболеваний. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным сайта utro.ru, например, расплывчатое зрение может говорить о начальном этапе диабета. Следует вовремя обратиться к врачу, чтобы срочно выявить точную причину и начать лечение.

Желтый оттенок белков глаз может быть из-за повышенного в крови билирубина, что означает проблемы с печенью.

Если глаза постоянно краснеют, причиной может быть аллергия. Следует определить аллергены при помощи анализов и избегать контактов с ними.