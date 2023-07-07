Здоровье 07 июля 2023, 11:36 Терапевт Алексеева рассказала, что зажимы из-за подавленных эмоций не вылечить массажем

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Если человек все время подавляет сильные эмоции, например, гнев и обиду, в теле появляются зажимы. Об этом рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева, передала «Вечерняя Москва».

Чаще всего страдают семь зон. Это лоб и глаза, челюсть и шея, мышцы груди и лопаток, спина, живот и поясница и нижние конечности. Причем самостоятельно избавиться от зажимов крайне сложно. Массаж здесь не поможет. Максимум — даст облегчение на пару дней.

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«Нужен комплексный подход. Прорабатываем телесные зажимы и параллельно проводим психологическую работу. Это длительный и сложный процесс», — сказала терапевт.

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