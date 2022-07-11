Терапевт Алексеева перечислила правила безопасных путешествий

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие правила нужно соблюдать во время длительного путешествия, чтобы не столкнуться с головной болью, воспалением нервов и застоем крови. Об этом написал Ura.ru.

По словам специалиста, каждые четыре часа необходимо делать остановку на отдых, постоянно пить воду и избегать сквозняков.

«Существует правило долговременных рейсов — через каждые четыре часа водителя нужно сменять. И пассажирам необходимо выходить из машины, делать небольшие прогулки. Очень важно, чтобы в пути всегда была с собой вода. И не будет тогда ни головных болей, ничего. Пить нужно всю дорогу маленькими глоточками, чтобы постепенно клеточки напитывались. И ни в коем случае не открывать окна, и не сидеть на сквозняках», — сказала терапевт.

Важно иметь с собой в дороге кровоостанавливающие препараты, поскольку сосуды большую часть времени находятся в сдавленном состоянии. Также необходимо контролировать артериальное давление, резюмировала специалист.