Терапевт Алексеева объяснила, чем опасны обмороки для взрослых людей | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 12:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Терапевт Алексеева объяснила, чем опасны обмороки для взрослых людей Врач Алексеева: возрастные обмороки могут говорить о наличии заболеваний головного мозга

Читать 360tv в

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева сообщила, что возрастные обмороки могут говорить о наличии серьезных заболеваний головного мозга и сердечно-сосудистой системы. Об этом написал Ura.ru.

Медик предупредила, что также обмороки могут случаться при коронавирусной инфекции.

Реклама

«Кратковременная потеря сознания в подростковом, детском возрасте возможна. Но если обмороки случаются во взрослом возрасте, то тут нужно уже исключать серьезные заболевания головного мозга, онкологические процессы, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это уже должно насторожить человека. Нужно обследоваться. Также это может быть COVID-19», — сказала Алексеева.

Реклама

Подростки могут терять сознание во время низкого гемоглобина, снижения сахара в крови и даже при переутомлении.

Во время сильного стресса, например перед экзаменом, можно почувствовать упадок сил. Люди, которые сидят на диетах, также периодически сталкиваются с голодными обмороками, заключила Алексеева.

0 0 0 0 0 0