Терапевт Александрова рассказала, из-за чего во время жары возникает головная боль

Многие люди в жаркую погоду могут сталкиваться с головной болью. Врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала, что является причиной плохого самочувствия. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Эксперт пояснила, что болевой синдром может вызывать недостаток жидкости в организме. Кроме того, если ощущения сопровождаются тошнотой, то это свидетельствует о тепловом ударе.

«Дефицит жидкости ухудшает кровоснабжение мозга, поэтому важно не допускать обезвоживания. В жару лучше всего всегда иметь с собой бутылку воды», — передал слова медика сайт kp.ru.