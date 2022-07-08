Терапевт Александрова назвала оптимальную температуру для кондиционера

Терапевт Ольга Александрова рассказала, что температура кондиционера ниже +22 градусов может быть опасна для здоровья. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания «Взгляд», для организма вредны не жара или холод, а перепады температур. Они могут вызвать обострение хронических заболеваний.

«Поэтому если вы входите с улицы, где +26-30 градусов, в помещение, не стоит устанавливать температуру в +18 градусов», — заключила Александрова.