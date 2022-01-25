Терапевт Александр Эдигер рассказал, как лечить насморк при «омикроне»

«Омикрон»-штамм коронавируса по симптомам схож с обычной простудой. Например, большинство заболевших жалуются на насморк. Клинический фармаколог и практикующий врач Александр Эдигер рассказал Общественной службе новостей, как его лечить.

Насморк при заболевании новым штаммом коронавируса проявляется на третий-четвертый день заболевания. Он достаточно интенсивен и длится несколько дней.

«Достаточно промывать нос препаратами с морской водой и использовать сосудосужающие капли. Иногда у больных пропадает обоняние, но это чаще всего случается на второй неделе заболевания», — рассказал врач.