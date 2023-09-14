Здоровье 14 сентября 2023, 15:27 Терапевт Афанасьева посоветовала при высокой температуре пить больше прохладной жидкости

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При высокой температуре необходимо пить больше прохладной жидкости. В таком случае организм охладится изнутри. Об этом «ФедералПресс» сообщила врач-терапевт Роскачества Вера Афанасьева.

Человека с высокой температурой следует переместить в прохладное помещение. Также нужно следить за тем, чтобы он меньше двигался. Таким образом организм не будет вырабатывать лишнее тепло.

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Нужно убедиться, чтобы на больном была легкая одежда из дышащих тканей. Во время высокой температуры следует питаться водянистыми фруктами и овощами, добавила медик.